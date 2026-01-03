Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Çanakkale Boğazı'nda şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Giriş: 03.01.2026 - 20:59 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:59
        Çanakkale Boğazı'nda şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Çanakkale Boğazı'nda şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle bu gece yarısı Çanakkale'den Eceabat'a saat 03.00'deki ve 05.00'deki, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise saat 02.00'deki ve 04.00'deki seferler iptal edildi.

        Diğer hatlarda aksama bulunmazken, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinin tümü bugün ve yarın aynı nedenle yapılamayacak.

        Boğaz, saat 12.20'den bu yana transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapalı tutuluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

