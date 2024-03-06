Çanakkale'de kaybolan Alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler ile AFAD ve UMKE görevlilerinin de yer aldığı ekipler, Yumurcak'ı bulmak için arama köpekleri ve dron desteğinde arama çalışması başlattı.

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