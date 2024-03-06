Çanakkale'de tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Yeniköy köyünde şüpheliler Ş.G. ve G.G'nin ev ve işyerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, esrar öğütücü aparat, AK-47 piyade tüfeği kasaturası, antik dönemden kaldığı tahmin edilen tarihi eser niteliğinde 27 adet amfora ile 1900'lü yıllara ait tabak ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.