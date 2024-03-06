Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de yangından etkilenen köy yollarında onarım başladı

        Çanakkale'de geçen yıl çıkan orman yangınlarında etkilenen köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de yangından etkilenen köy yollarında onarım başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de geçen yıl çıkan orman yangınlarında etkilenen köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları başladı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince Yağcılar köyünde çalışma yapıldı.

        İdareye bağlı 9 ekip tarafından sürdürülecek çalışmalarda yollarda ihtiyaç görülen noktalara yama yapılacak.

        Yolların yama durumuna göre 35 adet damperli kamyon, 9 adet yama silindiri ve yama römorku, 16 adet greyder ile kürekleme yöntemi ve greyder ile serme yöntemini kullanarak yama işlemi gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        5G için hedef 2026
        5G için hedef 2026
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
        Çanakkale'de kaybolan Alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı
        Çanakkale'de kaybolan Alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı
        Çanakkale'de tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi
        Çanakkale'de tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi
        Çanakkale'de 1 ayda 243 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 1 ayda 243 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 19 operasyonda 38 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de 19 operasyonda 38 şüpheli yakalandı
        Prof. Dr. Özden: Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey ve güney kolunun bir stres yü...
        Prof. Dr. Özden: Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey ve güney kolunun bir stres yü...