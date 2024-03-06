Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

ÇANAKKALE'de, operasyon düzenlenen evde Antik Çağ'dan kalma olduğu değerlendirilen 27 amfora ve 1900'lere ait olduğu üzerinde durulan tabak ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu ve tarihi objeler olduğu bilgisiyle harekete geçti. Dün, şüpheliler Ş.G. ve G.G.'nin evinde, ekiplerin yaptığı aramada 10 gram skunk, 3 gram metamfetamin, esrar öğütücü aparat, AK-47 piyade tüfeği kasaturası, Antik Çağ'dan kalma olduğu değerlendirilen 27 amfora ve 1900'lü yıllardan kaldığı değerlendirilen tabak ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.