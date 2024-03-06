Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

        ÇANAKKALE'de, operasyon düzenlenen evde Antik Çağ'dan kalma olduğu değerlendirilen 27 amfora ve 1900'lere ait olduğu üzerinde durulan tabak ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:10 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'de, operasyon düzenlenen evde Antik Çağ'dan kalma olduğu değerlendirilen 27 amfora ve 1900'lere ait olduğu üzerinde durulan tabak ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu ve tarihi objeler olduğu bilgisiyle harekete geçti. Dün, şüpheliler Ş.G. ve G.G.'nin evinde, ekiplerin yaptığı aramada 10 gram skunk, 3 gram metamfetamin, esrar öğütücü aparat, AK-47 piyade tüfeği kasaturası, Antik Çağ'dan kalma olduğu değerlendirilen 27 amfora ve 1900'lü yıllardan kaldığı değerlendirilen tabak ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Ramazan fırsatı!
        Ramazan fırsatı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kaybolan Alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı
        Çanakkale'de kaybolan Alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı
        Çanakkale'de tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi
        Çanakkale'de tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi
        Çanakkale'de 1 ayda 243 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 1 ayda 243 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 19 operasyonda 38 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de 19 operasyonda 38 şüpheli yakalandı
        Prof. Dr. Özden: Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey ve güney kolunun bir stres yü...
        Prof. Dr. Özden: Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey ve güney kolunun bir stres yü...
        Lapseki'de kadınlara yönelik fidan budama kursu tamamlandı
        Lapseki'de kadınlara yönelik fidan budama kursu tamamlandı