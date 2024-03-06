Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde, dünden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Yumurcak'ın (80), zeytinlikte cansız bedeni bulundu.
ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde, dünden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Yumurcak'ın (80), zeytinlikte cansız bedeni bulundu.
Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Yumurcak'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 asayiş timi, komando timi, trafik timi, iz takip köpeği, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama yaptı. Çalışma sonucunda Yumurcak, evine yakın bir zeytinlikte ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.