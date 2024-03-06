Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde, dünden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Yumurcak'ın (80), zeytinlikte cansız bedeni bulundu.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Yumurcak'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 asayiş timi, komando timi, trafik timi, iz takip köpeği, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama yaptı. Çalışma sonucunda Yumurcak, evine yakın bir zeytinlikte ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.