Gelibolu'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oturma izni olmadığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oturma izni olmadığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik cadde ve sokaklarda yaptıkları denetimler sırasında 4 kişiyi durdurdu.
Denetimde oturma izinleri olmadığı belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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