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        Gelibolu'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oturma izni olmadığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:59
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        Gelibolu'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oturma izni olmadığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik cadde ve sokaklarda yaptıkları denetimler sırasında 4 kişiyi durdurdu.

        Denetimde oturma izinleri olmadığı belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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