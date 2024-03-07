Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de jandarma ekiplerince 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'de jandarma ekiplerince 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ezine ilçesine bağlı Körüktaşı köyündeki Kestanbol Kaplıcaları mevkisinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, iki araçta Afganistan uyruklu 9'u çocuk 15 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla H.Ş. ve T.O. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Muhafaza altına alınan 2 araç yediemin otoparkına çekildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.