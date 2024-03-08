Çanakkale'de FETÖ operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince, dün Biga ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2 ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranan R.T., yakalandı. Gözaltına alınan R.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÇANAKKALE'ninBiga ilçesinde, jandarma ve MİT'in yaptığı operasyonda FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2 ayrı dosyada toplam 8 suçtan aranması bulunan R.T., yakalandı.

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