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        Çanakkale'de FETÖ operasyonu

        ÇANAKKALE'ninBiga ilçesinde, jandarma ve MİT'in yaptığı operasyonda FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2 ayrı dosyada toplam 8 suçtan aranması bulunan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:35
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        Çanakkale'de FETÖ operasyonu
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        ÇANAKKALE'ninBiga ilçesinde, jandarma ve MİT'in yaptığı operasyonda FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2 ayrı dosyada toplam 8 suçtan aranması bulunan R.T., yakalandı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince, dün Biga ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2 ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranan R.T., yakalandı. Gözaltına alınan R.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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