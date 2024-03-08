Gelibolu'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik çalışma yürüttü.
Yakalanan Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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