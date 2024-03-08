Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Türkiye'nin ilk kadın amirali, TCG Nusret ile seyir yaptı

        TÜRKİYE'nin ilk kadın amirali, Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın harbiyeliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında TCG Nusret Mayın Gemisi ile seyir yapıp, Nusret Mayın Gemisi anısına denize çelenk bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ilk kadın amirali, TCG Nusret ile seyir yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin ilk kadın amirali, Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın harbiyeliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında TCG Nusret Mayın Gemisi ile seyir yapıp, Nusret Mayın Gemisi anısına denize çelenk bıraktı.

        Türkiye'nin ilk kadın amirali Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın harbiyeliler, 2011'de Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına seyir gerçekleştirdi. Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü 26 mayının sadece taktik anlamda bir başarı olmadığını söyleyen Tuğamiral Gökçen Fırat, "Aynı zamanda stratejik ve operatif çok büyük etkileri oldu. Savaşın gidişatını değiştirdi, bir milletin kaderini değiştirdi. Kurtuluş Savaşı'na giden yolda Türk milletine ihtiyaç duyduğu güveni ve inancı getirdi. Çanakkale Deniz Savaşı, 'Çanakkale geçilmezin' denizdeki mührü oldu. Şimdi bu tarihi olayla aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bir araya gelmesinin vesilesiyle kadın harp okulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Kadın öğrencilerimiz Deniz Harp Okulu'ndaki eğitimlerinin ardından donanmamıza katılacaklar. Deniz kuvvetlerimizin çok önemli bir unsuru olacaklar. Ancak Türk kadının, deniz kuvvetlerimizin, donanmamızın geniş anlamda savunma güvenliğinin önemli bir parçası olması aslında yeni bir şey değil. Türk milleti buna çok aşina. Kurtuluş Savaşı'nda kendi canı pahasına, çocukları pahasına kurtuluş mücadelesine destek veren, bizzat katılan tarihi kadın kahramanlarımızla dolu. Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türk kadını ve Türk erkeği birlikte yan yana, omuz omuza ülkesinin başarısı için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edecek. Bu sadece bizim tarihimize olan bir borcumuz sorumluluğumuz değil, aynı zamanda geleceğimizi ve çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Ben bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum" dedi.

        Konuşmanın ardından Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın harbiyeliler, Kilitbahir köyünde bulunan 'Dur Yolcu' yazısı açıklarında, Çanakkale Savaşları'nın seyrini döktüğü 26 mayınla değiştiren Nusret Mayın Gemisi anısına denize çelenk bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de aranan FETÖ şüphelisi saklandığı gardıropta yakalandı
        Çanakkale'de aranan FETÖ şüphelisi saklandığı gardıropta yakalandı
        Çanakkale'de polis ekiplerinden kadın sürücülere çikolata ikramı
        Çanakkale'de polis ekiplerinden kadın sürücülere çikolata ikramı
        İlk kadın amiral Gökçen Fırat, Deniz Harp Okulu öğrencileriyle TCG Nusret't...
        İlk kadın amiral Gökçen Fırat, Deniz Harp Okulu öğrencileriyle TCG Nusret't...
        Çanakkale'den kısa kısa
        Çanakkale'den kısa kısa
        Çanakkale'de FETÖ operasyonu
        Çanakkale'de FETÖ operasyonu
        'TCG Nusret', 109 yıl sonra aynı rotada
        'TCG Nusret', 109 yıl sonra aynı rotada