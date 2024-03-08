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        Çanakkale'de restorasyonu tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi yeniden ibadete açıldı

        Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 21:06 Güncelleme: 08.03.2024 - 21:07
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        Çanakkale'de restorasyonu tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi yeniden ibadete açıldı
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        Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı.

        Camide incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeniden ibadete açılan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi'nin hayırlı olmasını diledi.

        Açılış programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.

        Törene, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, AK Parti Başkanı Naim Makas, cami teşrifatına katkıda bulunan iş insanları Turgay Kılıç, Murat Saruhan, Ömer Faruk Ataç ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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