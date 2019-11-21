Çanakkale'de korkutan yangın

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bu akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Sazak köyü Tahtalı mevkiinde akşam saat 21:20 sıralarında çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın için bölgeye 60 kişilik ekip, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 itfaiye sevk edildi. Yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan yangın için ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

ÇANAKKALE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:01

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.