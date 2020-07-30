Çanakkaleli kuyumcular da sahte altına karşı WhatsApp ile haberleşiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkaleli kuyumcular da sahte altına karşı WhatsApp ile haberleşiyor

DHA

Çanakkaleli kuyumcular da sahte altına karşı WhatsApp ile haberleşiyor


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, kuyumcular sahte alın satışlarına karşı aralarında oluşturulan WhatsApp grubu ile şüphelendikleri kişilerin ve ürünlerin fotoğraflarını birbirleriyle paylaşıyor. Bu sayede dolandırıcılar ve altın hırsızları kısa sürede yakalanıyor. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, "WhatsApp grubunu çok sık kullanıyoruz. Çalıntı olan, altın olmayan ürünlere karşı önlem almak, hem de yeni fiyatlanmaların ciddi derecede hızlı bir şekilde güncellenmesini WhatsApp grubumuzda paylaşıyoruz" dedi.
Çanakkale'de faaliyet gösteren 40 kuyumcu ve personelden oluşan 150 kişi, 8 yıl önce kendi aralarında oluşturdukları iki WhatsApp grubu ile altın dolandırıcılığına karşı mücadele ediyor. Fiyatların son günlerde artması nedeniyle altın dolandırıcıların ve hırsızların iştahını kabartırken, kuyumcular WhatsApp grubundaki iletişim ağında fiyat değişikliklerinin yanı sıra çalıntı, gramı ve ayarı düşük altın ile sahte altın konularında bilgileri birbirleriyle paylaşıyor. Bu iletişim ağına kuyumcuların dükkanındaki güvenlik kameraları da eklenip, olası bir altın dolandırıcılığı karşısında tüm bilgiler polisle paylaşılarak, dolandırıcıların yakalanması sağlanıyor.
'RİSKLİ BOYUTA SAHİBİZ'
Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, "Altının dünyada uluslararası piyasalardaki ons bazındaki yükselişi ciddi derecede fiyatlanmalara sebep oldu. Buna ait birtakım önlemler almaya çalıştık. Zaten güvenlik nezdinde kurduğumuz bir WhatsApp grubu vardı. Bu grupta çalıntı, hırsızlık mallarına karşı önlemler alıyoruz. Fiyatlanmaların çok yüksek seviyelere çıkması kalpazanların iştahını arttırıyor. Bütün üyelerimizi koruma altında tutabilmek için oluşturduğumuz WhatsApp grubunu çok sık bir şekilde kullanıyoruz. Çalıntı olan, altın olmayan ürünlere karşı önlem almak, hem de yeni fiyatlanmaların ciddi derecede hızlı bir şekilde güncellenmesini WhatsApp grubumuzda paylaşıyoruz. Altındaki bu fiyatlanmalar oldukça, ister istemez riskli boyuta sahip oluyoruz. WhatsApp grubumuzda, hırsızlık ve çalıntı malların yanı sıra hem de dükkanımızda satış yaparken hırsızlara karşı kendi önlemimizi alıyoruz" dedi.
WhatsApp grubu ile çok sayıda çalıntı mal yakalandığını belirten Ay, "En son merkeze bağlı Kepez beldemizde bir hırsızlık olayı oldu. Hırsız beldemizdeki kuyumcu arkadaşımızdan çaldığı ürünü, Ayvacık ilçemizde yakalandı. Bu, bizim WhatsApp grubundaki çok hızlı bir şekilde paylaşımlarımız sayesinde oldu" diye konuştu.
İLÇELERE YÖNELİYORLAR
Sahte ürün satmaya çalışanların merkezde bu işi başaramayınca ilçelere yöneldiğini de kaydeden Ay, sözlerine şöyle devam etti:
"WhatsApp grubumuzda kamera görüntülerindeki şahısları, satmak istedikleri ürünün cinsini, muhtelif belirleyici unsurunu paylaşarak ilçelerdeki meslektaşlarımızı uyarıyoruz. Ziynet türü altınlarda zamanın ciddi bir derece bize verdiği tecrübe doğrultusunda özgül ağırlıklarından, seslerinden, görüntülerinden anlayabiliyoruz. Malum kalpazanlarda kendilerini geliştirdikleri için anlayamadıklarımızda oluyor. Buna istinaden ayar sularımız var, mevcut satılan ürünün ayarını belirleyici unsur olarak. Bunun yanı sıra tamirci arkadaşlarımızla çok hızlı bir şekilde istişare ederek, altın olup olmadığını o ürünlerle paylaşabiliyoruz."
'SAHTE ALTINLARIN FOTOĞRAFINI GRUPTA PAYLAŞIYORUZ'
WhatsApp grubunun faydasını çalıntı, sahte altınlarda çok gördüklerini belirten Kuyumcu Murat Özgen ise, "150 kuyumcu arkadaşımız, ilçeler dahil personeliyle iki farklı WhatsApp grubunu kullanıyor. Sahte altın basan kalpazanların bu yöntemini ortadan kaldırmak için sahte altınların fotoğraflarını grupta paylaşıyoruz. Bu paylaşım dahilinde, 2-3 saat ya da 1 gün içinde bu sahte altın dolandırıcıları ya da hırsızları yakalayabiliyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-07-30 09:32:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de beklenen feribot kuyruğu oluşmadı Öğle saatlerinden sonra yoğunluğun artması bekleniyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de beklenen feribot kuyruğu oluşmadı Öğle ...
Çan’da işçiler vinç sepetinden düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Çan’da işçiler vinç sepetinden düştü: 1 ölü, 1 ağır ...
Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenleri Türk askeri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenleri ...
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil ...
Ezine'de anız yangını
YEREL HABERLER Ezine'de anız yangını
Çanakkale’de ithalat arttı, ihracat azaldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ithalat arttı, ihracat azaldı
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 234 bin 654 oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 234 bin 654 ...
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale’de feci kaza: 5 yaralı
Çanakkale´de iki araç çarpıştı: 1´i ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale´de iki araç çarpıştı: 1´i ağır 5 yaralı
Lastik bot ile sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Lastik bot ile sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik ...
Lastik botla sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı
YEREL HABERLER Lastik botla sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı
Vatandaşlar Kurban Bayramı’nda Çanakkale bölgesini tercih edecek Çanakkale’de, Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlar yüzde 80 ile 90 arasında doldu Kurban Bayramı turizmcilere can suyu olacak
YEREL HABERLER Vatandaşlar Kurban Bayramı’nda Çanakkale bölgesini ...
Bozcaadalı turizmcilerden, 'rezervasyonsuz yola çıkmayın' uyarısı
YEREL HABERLER Bozcaadalı turizmcilerden, 'rezervasyonsuz yola ...
Gelibolu'da amcası tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gelibolu'da amcası tarafından vurulan genç hayatını ...
Lapseki'de buğday tarlasında yangın
YEREL HABERLER Lapseki'de buğday tarlasında yangın
Lapseki Belediyesi işçilerine yüzde 20 zam
YEREL HABERLER Lapseki Belediyesi işçilerine yüzde 20 zam
Çanakkale'da korku dolu anlar... Kumkale'deki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Çanakkale'da korku dolu anlar... Kumkale'deki yangın ...
Süt tankeri yola devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Süt tankeri yola devrildi: 1 yaralı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Çanakkale Valisi Aktaş´a ziyaret
YEREL HABERLER Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Çanakkale Valisi ...
Ayvacık'ta 930 bin TL'lik kablo çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta 930 bin TL'lik kablo çalan 3 kişi ...
Kabloları çalarken yakalandılar
YEREL HABERLER Kabloları çalarken yakalandılar
Çanakkale'de 26 yıl önce şehit olan Orman Bölge Müdürü'ne vefa Bisikletçiler, Talat Göktepe’yi anmak için pedalladı 1994 yılındaki orman yangında şehit düşen dönemin Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe anısına bisiklet turu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 26 yıl önce şehit olan Orman Bölge ...
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X