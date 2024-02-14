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        Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Çanakkale'de fidan dikti

        Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) zeytin fidanı dikimi etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:20 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:23
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        Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Çanakkale'de fidan dikti
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        Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) zeytin fidanı dikimi etkinliğine katıldı.

        Dünya Şampiyonası öncesi "Engelsiz Kampüs" mottosuyla hazırlıklarına devam eden Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı sporcuları, üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, Rektör Prof. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

        Sporcular ve katılımcılar, fidan diktikten sonra Orman Bölge Müdürlüğünce getirilen kuş kafeslerini ağaçlara astı.

        Rektör Erenoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı'nın 8-18 Şubat'ta şampiyona öncesinde kamplarını, üniversitede sponsorların da desteğiyle sürdürdüğünü aktardı.

        Geçen hafta sporcularla farkındalık maçı yaptıklarını hatırlatan Erenoğlu, "Bugün de il müdürlerimiz, hocalarımız, antrenörlerimiz ve takımımız burada. Her birine teşekkür ediyorum. Onların ekeceği zeytin fidanları yeşerecek, bir fidanlık oluşacak. Zeytin temasını yangınlardan sonra öne çıkardık. Kampüsümüzün Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü etkinliklerinde olabildiğince bu zeytin fidanlarını ekeceğiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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