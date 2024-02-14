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        Lapseki'de kreş ve günlük bakımevinin temeli atıldı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından yaptırılacak kreş ve günlük bakımevinin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:31
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        Lapseki'de kreş ve günlük bakımevinin temeli atıldı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından yaptırılacak kreş ve günlük bakımevinin temeli atıldı.

        Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, sahil kesiminde yer alacak kreş ve bakımevinin temel atma törenin yaptığı konuşmada, ilçe halkına verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

        Yılmaz, yerel yönetimde tamamladıkları 2 dönemin ardından 5 yıl daha devam etmeleri için ilçe halkının teveccüh göstereceğine inandıklarını dile getirdi.

        İlçede, 762 metrekare proje alanında 380 metrekare olarak inşa edilecek kreş ve gündüz bakımevinde 5 sınıfın yer alacağını aktaran Yılmaz, 104 çocuk kapasiteli kreşi eylül ayında açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Program, temele ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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