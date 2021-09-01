Çanakkale'de orman yangını (2)

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası orman yangını mağdurları için ev eşyası kampanyası başlattı

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KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyü yakınlarında saat 15.00'de ziraat alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. 7 helikopter ve 1 uçak ile havadan, 26 arazöz ve 165 personel ile karadan müdahale edilen yangında, yaklaşık 30 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çanakkale Bayramiç Bekirler yangını kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2021-09-01 19:47:48



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