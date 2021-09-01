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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de orman yangını (2)

DHA

Çanakkale'de orman yangını (2)


KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyü yakınlarında saat 15.00'de ziraat alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. 7 helikopter ve 1 uçak ile havadan, 26 arazöz ve 165 personel ile karadan müdahale edilen yangında, yaklaşık 30 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çanakkale Bayramiç Bekirler yangını kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor. Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2021-09-01 19:47:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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