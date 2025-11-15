Habertürk
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        15.11.2025 - 22:20
        Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın verilerine göre; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

        İlçenin yaklaşık 13.93 kilometre açığında, yerin 8.33 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.

