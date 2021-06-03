Kan ve lenf yolu ile vücudun diğer bölgelerine yayılmadan teşhis edilen meme kanseri vakalarında tedavi başarısı oldukça yüksektir.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

* Meme başında akıntı, özellikle tek taraflı ve kanlı olması

* Meme başında içe çekilme, çökme

* Memede büyüme ve şekil bozukluğu

* Meme cildinde geçmeyen yara veya kızarıklık

* Meme başında kabuklanmalar ve kızarıklıklar

MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ

* En büyük risk faktörü cinsiyet.

* Yaşın özellikle elliden büyük olması.

* Genetik, aile hikayesinde 1. derece akrabalarında meme kanseri olması.

* Erken adet, geç menopoz. Bir kadının ilk adeti ne kadar erken görür, menopozda ne kadar geç olursa o kadar fazla östrojen hormonuna maruz kalacağından kansere yakalanma olasılığı da o kadar artar.

* Menopoz sonrası uzun yıllar hormonal tedavi.

* Sebze ve meyveden tüketimin az olduğu beslenme.

* Fiziksel aktivite azlığı.