Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Futbolcu Caner Erkin ve kızı Mihran Ela Erkin, İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

"BİRLİKTE ALIŞVERİŞE ÇIKTIK"

Oyuncu eşi Şükran Ovalı ile mutlu bir evlilik sürdüren Caner Erki, "Şükran bugün sette. Biz de kızımla birlikte 'baba-kız günü' yapmak istedik. Birlikte alışverişe çıktık" şeklinde konuştu.