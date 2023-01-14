Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Caner Erkin: Birlikte alışverişe çıktık - Magazin haberleri
ABONE OL

Caner Erkin: Birlikte alışverişe çıktık

Caner Erkin, Şükran Ovalı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Mihran Ela ile çıktığı alışveriş turunda görüntülendi

Caner Erkin: Birlikte alışverişe çıktık - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Futbolcu Caner Erkin ve kızı Mihran Ela Erkin, İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Akşam saatlerinde vale noktasında araçlarını bekledikleri sırada gazetecilerle karşılaşan tecrübeli Erkin ile kızı, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak, objektiflere poz verdi.

"BİRLİKTE ALIŞVERİŞE ÇIKTIK"

Oyuncu eşi Şükran Ovalı ile mutlu bir evlilik sürdüren Caner Erki, "Şükran bugün sette. Biz de kızımla birlikte 'baba-kız günü' yapmak istedik. Birlikte alışverişe çıktık" şeklinde konuştu.

Futbolcu, 'transfer' haberleriyle ilgili soruları yanıtsız bırakarak, özel otomobillerine bindi. Erkin, ardından hızla alışveriş merkezinden ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merve Boluğur bu kez gazetecilere poz verdi! 15 gün önce çılgına dönüp, tepki göstermişti - Magazin haberleri
MAGAZİN 15 gün önce, 15 gün sonra
Birce Akalay'ın tören hazırlığı - Magazin haberleri
MAGAZİN Tören hazırlığı
Kerem Bürsin: Beni birçok projede göreceksiniz - Magazin haberleri
MAGAZİN "Beni birçok projede göreceksiniz"
Aras Bulut İynemli kafa dağıtmaya çıktı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Kafa dağıtmaya çıktı!
Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun artık kaçmıyor! Aşk yaşıyorlar - Magazin haberleri
MAGAZİN Aşıklar artık kaçmıyor
Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
MAGAZİN Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar ...
Kilolarıyla gündem olmuştu! Selena Gomez ödül töreninde fırtınalar estirdi!
MAGAZİN Kilolarıyla gündem olmuştu! Selena Gomez ödül ...
BKM organizasyonu ile iki uluslararası etkinlik İstanbul'a geliyor
MAGAZİN İki uluslararası etkinlik İstanbul'a geliyor
Burhan Çaçan'ın duygusal paylaşımları: Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses... - Magazin haberleri
MAGAZİN Dede olmayı çok sevmişti
'Sevda Mecburi İstikamet'in Berlin galası gerçekleştirildi - Magazin haberleri
MAGAZİN Berlin galası gerçekleştirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.