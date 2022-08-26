Caner Erkin: Şükran iyi poz veriyor

"Şükran iyi poz veriyor" 0:00 / 0:00

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Futbolcu Caner Erkin, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına mağazaları dolaşan Erkin, ardından bir restoranda yemek yedi.

Muhabirlerle sohbet eden Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde eşi Şükran Ovalı'nın havuzda çekilen fotoğraflarıyla alakalı konuştu.

"ŞÜKRAN İYİ POZ VERİYOR"

Erkin, "Herkes gibi biz de tatil yapmayı çok seviyoruz ama artık maçlar başladı ve tatil bitti. Bu sezona çok hazırım. Tatilde yaşadığımız güzel anları takipçilerimizle paylaşmıştık. Şükran, iyi poz veriyor ve ben de onun fotoğrafını çekmeyi seviyorum. Bu kadar gündem olacağını düşünmemiştik ama öyle oldu. Artık yeni tatil fotoğrafları önümüzdeki yaz gelecek." ifadelerini kullandı.