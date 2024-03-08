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        AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz projelerini anlattı

        AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, "Her siyasetçinin şehriyle ilgili bir hayali olması lazım. Biz hayal ettik, gerçekleştirmek için bu uğurda karınca misali gece gündüz çalışacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:35 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:35
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        AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz projelerini anlattı
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        AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, "Her siyasetçinin şehriyle ilgili bir hayali olması lazım. Biz hayal ettik, gerçekleştirmek için bu uğurda karınca misali gece gündüz çalışacağız." dedi.

        Kentte seçim çalışmalarını sürdüren Filiz, esnaf ziyaretinin ardından AA muhabirine, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra belediye başkanlığı görevine soyunduğunu söyledi.

        Milletvekilliği döneminde yarım kalan işleri tamamladıklarında kenti ihya edeceklerini dile getiren Filiz, "Cumhurbaşkanı'mızın desteğini alarak kurduğumuz organize sanayi bölgesinde 10 bin çalışan evine ekmek götürüyor. 12 fabrika faaliyette. Burada 30 fabrika, şehirde 10 bin konut ve 300 bin nüfusu taahhüt ediyoruz. Kendimize böyle bir hedef koyduk. Her siyasetçinin şehriyle ilgili bir hayali olması lazım. Biz hayal ettik, gerçekleştirmek için bu uğurda karınca misali gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

        Çankırı'da uydu kent projeleri bulunduğunu belirten Filiz, "Bu uydu kentte 475 konutun ihalesini yaptık. Allah'ın izniyle 475 konutu 4-5 bin konuta çıkaracağız. Uydu kentteki, Aşağıpelitözü'ndeki arazide bu imkan var. Buraya 4-5 bin konut, şehrin içerisinde en az 7 mahallede kentsel dönüşüm yapılması lazım. Hem müteahhitle hem de TOKİ ile anlaşarak, belediyeyi aldığımız zaman şehri şantiyeye çevireceğiz. Çünkü bu şehirde ev kiraları 15 bin ile 25 bin lira arasına gelmiş. Bu böyle gitmeyecek. Böyle gittiği zaman bu memleketi bir santim ileri götürme şansınız yok. Dolayısıyla hükümetimizle koordineli çalışarak şehirdeki konut sıkıntısını gidereceğiz." dedi.

        Filiz, kentteki fabrika sayısını artırarak çalışan sayısını 50-60 bine çıkarma imkanları olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

        "50-60 bin çalışanın maaşı Çankırı'ya girdiği zaman şehirde sıcak para akışıyla esnafın yüzü gülecek, şehir mutlu bir şehir olacak. 50-60 bin kişi de ailesiyle beraber 100 bin nüfusa tekabül eder. Dolayısıyla merkezdeki 100 bin nüfusumuzu 200 bine çıkaracağız. Aslında civar vilayetlerde, mesela Karabük'te üniversite öğrenci sayısı 70 binin, Kırıkkale'de 80 binin üzerinde, Kastamonu'da 60 binin üzerinde. Çankırı'da 20 bin bile değil. Öğrenci nüfusumuzu da en az 50-60 bine çıkardığımız zaman 100 bin nüfusu çoktan aşıyoruz. Bu şehrin ekonomik olarak kalkınması için nüfusunun 200 bini geçmesi lazım. İşte biz bunun için geldik. Yani belediye başkanlığı sadece belediye başkanlığı kabına sığmak için değil. Hüseyin Filiz olarak o kabı yırtacağız, o kabın dışına çıkacağız. Farklı bir belediye başkanlığı yapacağız."

        Kent Meydanı Projesi'nin de il için önem taşıdığını anlatan Filiz, şunları kaydetti:

        "Mevcut stadı şehir dışına çıkararak onun 28 bin metrekarelik alanının 7-8 bin metrekaresinin üzerindeki mevcut yapıları yıkmayacağız. Kapalı spor salonunu, gençlik merkezini, yüzme havuzunu bırakarak geriye kalanla 20-21 bin metrekarelik kent meydanı yapacağız. Altı otopark olacak, üstü beton olmayacak. Vatandaşımıza rakip olmayacağız. Üstü tamamen yeşillik olacak. Çünkü biliyoruz ki kent meydanı şehrin akciğeridir, insanların nefes alıp verdiği yerdir. İnsanların betonarme evde strese girdiği zaman dışarı çıkıp stres attığı yerdir. Bizim yapacağımız kent meydanı, mevcut 8 bin metrekarelik yapılan kent meydanının 3 katı büyüklüğünde olacak. Stadı kaldırdığımız zaman da Gençlik ve Spor Bakanı'mızla telefonla ve yüz yüze yapmış olduğumuz görüşmede, 'Yeni alan gösterin, yapalım.' dedi. Biz de yeni alanı bulduk. Kastamonu yolundaki, çevre yolunun bitimindeki köprünün yanında yaptığımız kapalı spor salonunun yanındaki araziye yeni bir stat yapacağız. Milli maçların oynanacağı standartta bir stat yapacağız."

        Filiz, emeklilere ulaşım ve suyun ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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