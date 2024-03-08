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        ÇAKÜ'de "İnsan Hakları ve Adalet Bağlamında Uluslararası Sistem Konferansı" düzenlendi

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ), "İnsan Hakları ve Adalet Bağlamında Uluslararası Sistem Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:36
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        ÇAKÜ'de "İnsan Hakları ve Adalet Bağlamında Uluslararası Sistem Konferansı" düzenlendi
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        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ), "İnsan Hakları ve Adalet Bağlamında Uluslararası Sistem Konferansı" düzenlendi.

        Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin faaliyetlerine ve uluslararası başarılarına değindi.

        ÇAKÜ'nün 20 bin öğrencisi, 10 fakültesi, 6 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokulu, 14 araştırma merkezi, 60'a yakın öğrenci topluluğu ile eğitim öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini topluma hizmet anlayışıyla sürdürmeye devam ettiğini anlatan Çiftçi, "Üniversitemiz 15 yıl gibi sürede uluslararasılaşma ve ihtisaslaşma konularında Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biri olmuş, yanı sıra dünyada en iyi performans gösteren üç bin üniversitesi arasında yer alma başarısı göstermiştir." dedi.

        Mevcut uluslararası sistemin büyük bir kriz yaşadığını dile getiren Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Bu krizin analiz edilmesi, çözüm yöntemlerinin geliştirilmesinde üniversitelere büyük görevler düştüğüne inanıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye, özellikle bulunduğu coğrafyada etkin ve sorun çözme kapasitesini her geçen gün geliştiren, küresel ölçekte çözüm teklifleri sunabilen, etki alanı sürekli gelişen ülke pozisyonundadır. Ülkemizin tüm çalışmalarında merkeze koyduğu köklü medeniyet tecrübesi, çok önemli bir gerçeği net olarak ortaya koymuştur. Bugün mevcut küresel sistem ne adildir ne de insanidir. ABD ve Avrupa metropollerindeki evsizler, Gazze’de bombalar altında soluksuz kalan bebekler, kıyıya vuran Aylan bebekler ve daha birçok örnek, bunu apaçık göstermektedir. Bu iç açıcı olmayan tabloda Türkiye, dünyaya adil ve insani yeni bir nizamın gelmesinde öncülük etme kapasitesine sahiptir."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise konferansta yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan soykırıma karşı Batı'nın sessiz kaldığını belirtti.

        Gazze'de son 150 gündür ağır katliam yaşandığına dikkati çeken Yalçın, "Gazze’de 32 bin sivil insan öldürüldü. Milyonlarca insan açlık sınırında. Uluslararası insani yardımın yapılması engelleniyor. Maalesef uluslararası kurumlar, büyük Batılı devletler, insan haklarını söyleyen aktörler, hepsi gözlerini kapamış durumdalar. Filistin Gazze’de Müslüman insanlar katledilirken onlar üç maymunu oynamaya devam ediyorlar." diye konuştu.

        Dünyanın çok hızlı gelişme yaşadığının altını çizen Yalçın, "Kişisel olarak şuna inanıyorum. Türkiye 100 yıllık tarihi boyunca varabileceği en üst noktaya vardı ama mesela 90’lı yıllarda bu noktaya varmak kolay değildi. Şimdi iki şey üst üste oturdu. Bir yandan biz güçlendik, bir yandan uluslararası sistemin içerisinde boşluk oluştu. O boşluğu doldurmaya aday mıyız, değil miyiz? Bütün hikaye gelip buraya dayandı. Şu an Türkiye’nin bütün hikayesi ya büyük bir güç olarak var olacak, bağımsız aktörlerden bir tanesi olarak ortaya çıkacak ya da Tanzimat'tan veya daha öncesinden bu yana Batılılarla ast üst ilişkisi halinde devam edecek. Batılı ülkelerin Türkiye ile arasının bozulmasının sebebi budur." ifadelerini kullandı.

        Programa AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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