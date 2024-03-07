Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Erkek işi olarak bilinen oto yıkamaya "kadın eli" değdi

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Merve Soyçeken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle başladığı ve genellikle "erkek işi" olarak görülen oto yıkama hizmetini severek sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erkek işi olarak bilinen oto yıkamaya "kadın eli" değdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Merve Soyçeken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle başladığı ve genellikle "erkek işi" olarak görülen oto yıkama hizmetini severek sürdürüyor.

        Evli ve 2 çocuk annesi Soyçeken, ilçe sanayi sitesinde halı yıkama işi yapan eşine ve aile ekonomisine destek vermek amacıyla bir iş kurmaya karar verdi.

        Eşinin çalıştığı halı yıkama dükkanının yan tarafının boş olması üzerine Soyçeken, burada oto yıkama hizmeti veren dükkan açmaya karar verdi.

        KOSGEB'in kuruluş ve KOBİ finansman desteklerinden yararlanarak 9 ay önce iş yerini açan Soyçeken, AA muhabirine, daha önce ev hanımı olduğunu, eşiyle karar alarak bu işe girdiğini söyledi.

        Eşiyle yan yana çalıştıklarını, zaman zaman birbirlerine yardım ettiklerini anlatan Soyçeken, "Görenler şaşırıyor tabii, ilk defa kadın oto yıkamacı gördüklerini söylüyorlar. Temizlik işi zaten kadın işi. Müşteriler genelde hizmetimizden memnun." dedi.

        İki çocuğu olduğunu hem çocuklarına vakit ayırdığını hem de işlerini yürüttüğünü belirten Soyçeken, "Hem evde çocuklar hem burası derken biraz zor oluyor ama eşimle yapıyoruz. Oto yıkama sadece erkek işi değil. Bütün kadınlarımız bunu yapabilir. Genellikle ilçe sakinlerinden tebrik alıyorum. 'Kadından da oto yıkamacı mı olur?' diye dalga geçenler de oluyor ama ben kendime güvendiğim için yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        İlçe sakinlerinden Selami Soysal da Soyçeken'in hizmetinden çok memnun kaldığını vurgulayarak, "Araçlara kadın eli değdiği belli oluyor. Arabayı tertemiz yapıyor, hiç leke bırakmıyor." diye konuştu.

        Kızılırmak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sekreteri Bayram Doğan da Soyçeken'in açtığı oto yıkama işletmesinin ilçedeki kadın sürücülerin de takdirini topladığını dile getirerek, "Esnaf odasında olduğumuz için biz de duyuyoruz, bayan yıkamacı olduğundan çok memnun kalıyorlar. Özellikle kadın sürücülerimiz çok sevindi. Rahatlıkla gelip sohbet ediyorlar. Kadının yıkaması biraz daha iyi oluyor. Koltukları, kapıları her yeri daha özenli oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çankırı'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çankırı'da konuştu:
        Çankırı'da terör, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 10 zanlı yakaland...
        Çankırı'da terör, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 10 zanlı yakaland...
        Çankırı'da 25 yıl önceki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
        Çankırı'da 25 yıl önceki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
        Çankırı'da baharın gelişi yüzlerce yıldır "Akyel Şenliği" ile kutlanıyor
        Çankırı'da baharın gelişi yüzlerce yıldır "Akyel Şenliği" ile kutlanıyor
        Çankırı Belediye Başkanı Esen, projelerini anlattı:
        Çankırı Belediye Başkanı Esen, projelerini anlattı:
        ÇAKÜ'de Psikolojik Araştırma Laboratuvarı kuruldu
        ÇAKÜ'de Psikolojik Araştırma Laboratuvarı kuruldu