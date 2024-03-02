Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        ÇAKÜ'de Psikolojik Araştırma Laboratuvarı kuruldu

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) Psikolojik Araştırma Laboratuvarı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 19:09 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAKÜ'de Psikolojik Araştırma Laboratuvarı kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) Psikolojik Araştırma Laboratuvarı kuruldu.

        Uluyazı Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi binasında çocuk ve aile araştırmaları, deneysel, klinik, sosyal ve trafik psikolojisi laboratuvarlarından oluşan ÇAKÜ Psikoloji Laboratuvarının açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, psikoloji biliminin alt branşlarını aynı çatı altında barındırması, kapasitesi ve araştırma imkanları açısından Türkiye'de önemli bir potansiyele sahip laboratuvarda eş zamanlı olarak farklı alanlarda araştırma ve ilgili konularda lisans ve lisans üstü eğitimlerinin yapılacağını belirtti.

        Somut çıktıların zor olduğu bir alanda güzel bir açılış yaptıklarını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Bu laboratuvarımız aslında sosyal bilimler alanındaki laboratuvar anlayışının kökleşmesi, derinleşmesi ve yaygınlaşması adına da güzel bir adım olacak. Aslında psikoloji laboratuvarları Cumhuriyet’in erken döneminde de gündeme gelmiş ve Türkiye’de ilk deneysel psikoloji laboratuvarı o dönemde kurulmuştur. Bu konuda girişimlerde bulunanlardan biri de rahmetli Prof. Dr. Mümtaz Turhan hocamızdır. Daha öncesinde yapmış olduğumuz bir sempozyumda da kendisini andığımız Prof. Dr. Erol Güngör de aslında bu silsilenin devamı. Bu şahsiyetler, insanı ve toplumu ilgilendiren meselelerde sahada olmamız gerektiğini ifade etmektedirler."

        Milli kültürün sadece edebiyat ve tarihten ibaret olmadığını dile getiren Çiftçi, "Milli kültür aynı zamanda da felsefeye ve bilime bakış açımızı da belirler. Biz de üniversite olarak bu şahsiyetlerin ortaya koyduğu ve geçmişten günümüze kadar gelen bu potansiyeli, onların başlattığı meşaleyi daha da güçlü bir noktaya getirecek şekilde somut adımlar atmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

        Laboratuvarın kapsam ve nitelik itibariyle Türkiye'de ilk olma özelliği gösterdiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        ÇAKÜ eğitimde 3+1 ve 7+1 iş yeri uygulaması eğitim modeline geçiş kararı al...
        ÇAKÜ eğitimde 3+1 ve 7+1 iş yeri uygulaması eğitim modeline geçiş kararı al...
        AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz projelerini anlattı
        AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz projelerini anlattı
        Çankırı'da Yeşilay farkındalık yürüyüşü düzenlendi
        Çankırı'da Yeşilay farkındalık yürüyüşü düzenlendi
        Çankırı'da bir vatandaş yol kenarında uçuşan 40 bin lirayı toplayarak janda...
        Çankırı'da bir vatandaş yol kenarında uçuşan 40 bin lirayı toplayarak janda...
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık ile gör...
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık ile gör...
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı