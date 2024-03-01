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        AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz projelerini anlattı

        AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:43 Güncelleme: 01.03.2024 - 22:18
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        AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz projelerini anlattı
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        AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, projelerini anlattı.

        Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen "Çankırı için 100. yılda 100 proje" tanıtım programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz için bestelenen şarkının seslendirilmesinin ardından AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan açılış konuşması gerçekleştirdi.

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüdüğünü söyledi.

        26 Şubat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü olduğunu, 27 Şubat'ın Necmettin Erbakan'ın vefat yıldönümü olduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, "28 Şubat da hepimizin yaşadığı gerçekten hatırlamak dahi istemediğimiz, bütün milletimizin inancına, örfüne, adetine savaş açılan bir takım emperyalist ve siyonistlerin Türkiye'yi karıştırma faaliyetlerinin yaşandığı dönemdi." dedi.

        28 Şubat döneminde birçok projenin akim kaldığını dile getiren Akbaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bakın şu yeniden büyük Türkiye projesiyle ilgili rahmetli Erbakan hoca ile o zaman dalga geçiliyordu, alay ediliyordu. Burada karikatürize edilerek kendisinin yapacağı ülkemize kazandıracak büyük yatırım ve hizmetlerin 28 Şubat'ta önüne geçilmişti. Ancak Allah'a çok şükür bakın burada ne görüyorsanız, burada hızlı treninden bölünmüş yollarına, havalimanlarından boğazda tüp geçide, Mersin Akkuyu'daki nükleer santrale kadar bunların hepsinin önü 28 Şubat'la beraber kesilmişti.

        Kendi tankını, uçağını yapan büyük ve güçlü Türkiye demiştir kıymetli Erbakan hocamız. Bunları kendisinin yapmasına engel olundu ama Allah'a çok şükür bugün bütün bu projeleri, nükleer santralinden bölünmüş yollarına, havalimanlarına, hastanelere, her alanda bütün Türkiye'yi baştan başa imar ve ihya eden Recep Tayyip Erdoğan, onun dava ve yol arkadaşları olarak bu istikametten hiç ayrılmayan ve millete hizmeti, halka hizmeti hakka hizmet olarak gören, onu uygulayan bir kadro 21 yıldır iktidarda milletimize hizmet ediyor. Bu Allah'ın çok büyük bir lütfudur."

        - Hüseyin Filiz, 100 projeyi katılımcılara anlattı

        AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, Çankırı'nın konut sorununa dikkati çekti.

        Çankırı'nın büyümeye ihtiyacı olduğunu belirten Filiz, "Hayali olmayan siyasetçi olur mu? Önce hayal edelim o hayal uğruna karınca misali koşalım sonra gerçekleştirelim. Üç dönem yaptığımız gibi. Şu anki hayalimiz 10 bin konut, 30 fabrika, 300 bin nüfus dedik. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Tabi konutla sanayi iç içe, birbirine bağlı. Öğrendik ki bizim zamanımızda 1500 kişi organize sanayi bölgesinden maaşını alıp Ankara’ya gidiyordu, 'bu böyle olmaz' diyorduk, 'bu fabrikaları Çankırı’nın evladı için getirdik' diyorduk fakat şimdi öğrendik ki daha vahim. Bırakın göçü tersine çevirmeyi Çankırı’nın evladı göç ediyor." diye konuştu.

        Filiz, daha sonra aralarında kentsel dönüşüm, yeni konut projesi, spor vadisi ve sporcu fabrikası, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi, belediye sebze meyve ve balık hali, kültür park ve kültür merkezi gibi projelerinin yer aldığı 100 projeyi katılımcılara anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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