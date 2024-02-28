Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı
Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.
Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 19-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.
Kaçakçılık operasyonunda ise 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken yapılan operasyon ve denetimlerde, 5 gram narkotik madde, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, avlanma ve izin belgesi bulunmayan 2 şahsa 9 bin 76 lira para cezası kesildi.
Ayrıca, 233 araç sürücüsüne 559 bin 232 lira para cezası kesildi, 60 araç trafikten men edildi.
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