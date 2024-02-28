Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı

Ayrıca, 233 araç sürücüsüne 559 bin 232 lira para cezası kesildi, 60 araç trafikten men edildi.

Kaçakçılık operasyonunda ise 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken yapılan operasyon ve denetimlerde, 5 gram narkotik madde, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, avlanma ve izin belgesi bulunmayan 2 şahsa 9 bin 76 lira para cezası kesildi.

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