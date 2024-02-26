Çankırı'da muhtarın bıçakladığı muhtar adayı hayatını kaybetti

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Y, Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. (62) ile muhtar adayı Erdal Dağıstan (45) arasında tartışma çıktı.

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