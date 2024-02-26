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        Çankırı'da muhtarın bıçakladığı muhtar adayı hayatını kaybetti

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde muhtar adayını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla muhtar gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:01
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        Çankırı'da muhtarın bıçakladığı muhtar adayı hayatını kaybetti
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde muhtar adayını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla muhtar gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. (62) ile muhtar adayı Erdal Dağıstan (45) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Y, Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan kurtarılamadı.

        Muhtar Kadir Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        Galeri

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