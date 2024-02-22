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        Kızılırmak'ta traktör sürücülerine "güvenli traktör kullanımı" eğitimi verildi

        Kızılırmak ilçesinde traktör sürücülerine yönelik "güvenli traktör kullanımı eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:45
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        Kızılırmak'ta traktör sürücülerine "güvenli traktör kullanımı" eğitimi verildi
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        Kızılırmak ilçesinde traktör sürücülerine yönelik "güvenli traktör kullanımı eğitimi" düzenlendi.

        2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında ilçe pazar alanında düzenlenen programda traktör sürücülerine reflektörün önemi anlatıldı.

        Kaymakam Abdurrahim Tomakin'in de katılımıyla düzenlenen programda, traktör römorklarına reflektör takıldı.

        Galeri
        Galeri

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