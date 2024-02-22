Kızılırmak'ta traktör sürücülerine "güvenli traktör kullanımı" eğitimi verildi
Kızılırmak ilçesinde traktör sürücülerine yönelik "güvenli traktör kullanımı eğitimi" düzenlendi.
Kızılırmak ilçesinde traktör sürücülerine yönelik "güvenli traktör kullanımı eğitimi" düzenlendi.
2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında ilçe pazar alanında düzenlenen programda traktör sürücülerine reflektörün önemi anlatıldı.
Kaymakam Abdurrahim Tomakin'in de katılımıyla düzenlenen programda, traktör römorklarına reflektör takıldı.
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