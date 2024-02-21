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        Akbaşoğlu: Gece gündüz çalışarak, 'Yeniden İstanbul, yeniden Ankara' diyeceğiz

        AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Muhalefetin algı ve illüzyon siyasetiyle herhangi bir netice elde edilmez, fayda gelmez. Gece gündüz çalışarak, hep beraber 'Yeniden İstanbul, yeniden Ankara' diyeceğiz" dedi. AK Parti'li Akbaşoğlu, Çankırı'da AK Parti Seçim Bürosu açılışına katıldı. Törene AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Çankırı Belediye başkan adayı Hüseyin Filiz, partililer ve vatandaşlar katıldı. Akbaşoğlu, milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuşunun gerçekleştirilmesine ilişkin, "AK kadroların yaptıklarına başkalarının hayalleri erişemiyor. Milli muharip uçağımız Kaan havalandı, uçtu. Yaparsa AK Parti yapar. Kaan uçağımızın ilk ortaya çıkan parçasıyla 'Kalorifer' diye dalga geçiyorlardı. Mili muharip uçağımız 5'inci nesil olarak, sınıfının en iyisi olarak mavi göklerde. Mustafa Kemal Paşa'nın 'İstikbal göklerdedir' sözü nasıl ortaya konulur; gördünüz mü? İstikbal göklerdedir ve istiklali tam bağımsız Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkan bir Türkiye hedefini gösteren lider Mustafa Kemal Atatürk, bunları gerçekleştiren lider de Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu. Türkiye'nin geçmişte de uçak fabrikası olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, "Bizim uçak fabrikamız vardı, pilotlarımız vardı. 'İstikbal göklerdedir' denilmişti; ama 'İstikbal Göklerdedir' diyen Atatürk'ün o hedefini uzak bırakan bugünkü muhalefet söz konusuydu. Ne yaptık, milli ve yerli otomobili Togg, Gemlik'ten Türkiye'nin bütün sokaklarına taçlandırıldı. Milleti kandırıyorlardı, 'İtalya'dan geliyor' diyorlardı. Muhalefetin algı ve illüzyon siyasetiyle herhangi bir netice elde edilmez, fayda gelmez. Gece gündüz çalışarak, hep beraber 'Yeniden İstanbul, yeniden Ankara diyeceğiz " dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:56 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:00
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        Akbaşoğlu: Gece gündüz çalışarak, 'Yeniden İstanbul, yeniden Ankara' diyeceğiz
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        AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Muhalefetin algı ve illüzyon siyasetiyle herhangi bir netice elde edilmez, fayda gelmez. Gece gündüz çalışarak, hep beraber 'Yeniden İstanbul, yeniden Ankara' diyeceğiz" dedi. AK Parti'li Akbaşoğlu, Çankırı'da AK Parti Seçim Bürosu açılışına katıldı. Törene AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Çankırı Belediye başkan adayı Hüseyin Filiz, partililer ve vatandaşlar katıldı. Akbaşoğlu, milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuşunun gerçekleştirilmesine ilişkin, "AK kadroların yaptıklarına başkalarının hayalleri erişemiyor. Milli muharip uçağımız Kaan havalandı, uçtu. Yaparsa AK Parti yapar. Kaan uçağımızın ilk ortaya çıkan parçasıyla 'Kalorifer' diye dalga geçiyorlardı. Mili muharip uçağımız 5'inci nesil olarak, sınıfının en iyisi olarak mavi göklerde. Mustafa Kemal Paşa'nın 'İstikbal göklerdedir' sözü nasıl ortaya konulur; gördünüz mü? İstikbal göklerdedir ve istiklali tam bağımsız Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkan bir Türkiye hedefini gösteren lider Mustafa Kemal Atatürk, bunları gerçekleştiren lider de Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu. Türkiye'nin geçmişte de uçak fabrikası olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, "Bizim uçak fabrikamız vardı, pilotlarımız vardı. 'İstikbal göklerdedir' denilmişti; ama 'İstikbal Göklerdedir' diyen Atatürk'ün o hedefini uzak bırakan bugünkü muhalefet söz konusuydu. Ne yaptık, milli ve yerli otomobili Togg, Gemlik'ten Türkiye'nin bütün sokaklarına taçlandırıldı. Milleti kandırıyorlardı, 'İtalya'dan geliyor' diyorlardı. Muhalefetin algı ve illüzyon siyasetiyle herhangi bir netice elde edilmez, fayda gelmez. Gece gündüz çalışarak, hep beraber 'Yeniden İstanbul, yeniden Ankara diyeceğiz " dedi.

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