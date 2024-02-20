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        Kurşunlu'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:28
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        Kurşunlu'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
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        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

        Atatürk Caddesi'ndeki merkezin açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti döneminde Çankırı'da yapılan hizmetleri anlattı.

        Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz ve Kurşunlu Belediye Başkan adayı Şakir Kaymak da yapacakları hizmetlerden bahsetti.

        Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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