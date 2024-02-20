Kurşunlu'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.
Atatürk Caddesi'ndeki merkezin açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti döneminde Çankırı'da yapılan hizmetleri anlattı.
Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz ve Kurşunlu Belediye Başkan adayı Şakir Kaymak da yapacakları hizmetlerden bahsetti.
Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.
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