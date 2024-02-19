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        Çankırı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

        Çankırı'da baharı müjdeleyen kar çiçekleri açmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:54
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        Çankırı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı
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        Çankırı'da baharı müjdeleyen kar çiçekleri açmaya başladı.

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, karların erimesiyle araziler, katır çiğdemi veya bilimsel adıyla Colchicum szovitsii olarak da bilinen kar çiçekleriyle renklendi.

        İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası'nın eteklerinde açan kar çiçekleri, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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