Çankırı'da düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı
Çankırı'da son bir hafta içinde terör, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 5 kişinin yakalandığı bildirildi.
Çankırı'da son bir hafta içinde terör, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 5 kişinin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 12-18 Şubat tarihinde icra edilen faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aradan 14 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Ayrıca terör, kaçakçılık ve narkotik operasyonunda da 5 kişi hakkında işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, operasyon ve denetimlerde 7 tüfek, 1 tabanca, 1 fişek ve 3,02 gram sentetik uyuşturucu geçirildiği, 434 araç sürücüsüne 952 bin 314 lira ceza uygulandığı, 35 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.
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