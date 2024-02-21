AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İstikbal göklerdedir ve tam bağımsız Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkan bir Türkiye hedefini gösteren lider Mustafa Kemal Atatürk, bunları gerçekleştiren lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Akbaşoğlu, partisinin Çankırı Atatürk Bulvarı'ndaki seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde kentte yapılan hizmetleri anlattı.

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu yaptığını belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"AK kadroların yaptıklarına başkalarının hayalleri erişemiyor. Niye biliyor musunuz? Milli muharip uçağımız KAAN havalandı mı? Uçtu mu? Yaparsa AK Parti yapar, ispatladık. Ne diyorlardı? 'Kalorifer peteği' diyorlardı KAAN uçağımızın ilk ortaya çıkan parçasına. Dalga geçiyorlardı. Milli muharip uçağımız beşinci nesil, sınıfının en iyisi olarak mavi göklerde mi? Mustafa Kemal Paşa'nın, 'İstikbal göklerdedir' sözü nasıl ortaya konur gördünüz mü? Biz öyle gardırop Atatürkçülüğü yapmıyoruz. İstikbal göklerdedir ve tam bağımsız Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkan bir Türkiye hedefini gösteren lider Mustafa Kemal Atatürk, bunları gerçekleştiren lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Muhalefeti eleştiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim uçak fabrikamız vardı, pilotlarımız vardı, 'İstikbal göklerdedir' denmişti ancak 'İstikbal göklerdedir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün o hedefini maalesef akim bırakan bugünkü muhalefet söz konusuydu. Biz ne yaptık? Bir 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda milli ve yerli otomobil Togg ile Gemlik'ten hep beraber bütün Türkiye'nin sokaklarına Cumhuriyet Bayramı'nda taçlandırıldı mı? Güya ne diyordu muhalefet? 'İtalya'dan geliyor, İtalya'da monte ediliyor' diyordu. Milleti hakikaten aldatmaya yöneliyordu ancak bütün bunların hepsinin yalan dolan olduğu ortaya çıktı. Muhalefetin algı ve illüzyon siyasetiyle herhangi bir netice elde edilmez. Bu millete fayda gelmez."

Akbaşoğlu, partisinin Ankara ve İstanbul'daki adaylarına da hemşehrilerinin oy vermesini isteyerek, "Çankırı'da merkezde, ilçelerde, beldelerde hep beraber AK kadrolar olarak gerçek belediyecilik, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini gerçekleştirmek ve zafere taşımak için gece gündüz çalışırken, aynı zamanda yoğun şekilde Ankara'da, İstanbul'da bulunan değerli hemşehrilerimizi de arayacağız. 'Yeniden İstanbul, yeniden Ankara hep beraber' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.