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        Belde statüsü kazanan Kalfat'ta, 15 yılın ardından belediye başkanı seçilecek

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı köy iken yeniden belde statüsü kazanan Kalfat'ta yaşayanlar, 15 yılın ardından belediye başkanını seçmek için oy kullanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:37 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:47
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        Belde statüsü kazanan Kalfat'ta, 15 yılın ardından belediye başkanı seçilecek
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        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı köy iken yeniden belde statüsü kazanan Kalfat'ta yaşayanlar, 15 yılın ardından belediye başkanını seçmek için oy kullanacak.

        Kalfat beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü.

        Vatandaşların itirazı üzerine uzun süren dava sürecinin ardından Kalfat, 2023 yılında yeniden belde statüsüne kavuştu.

        Kalfat'ta, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Çankırı Valiliğince Orta Kaymakamı Erkan Minuz "belediye başkan vekili", mevcut muhtar Bayram Tavukçu "dört mahallenin muhtarı" olarak görevlendirildi.

        En son 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan yöre halkı, 15 yıllık aradan sonra yeniden Kalfat Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.

        - "Muhtarlıkla idare etmek zor"

        Muhtar Bayram Tavukçu, AA muhabirine, 2019 yılında muhtar seçildiğini, bu süreçte Kalfat'ın yeniden belde olması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Uzun uğraşlar sonucunda yeniden belediye statüsü kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Tavukçu, "Belediye olmadığı zaman bizim Kalfat 1200 hane. Bu 1200 hanenin içinden çıkmak gerçekten çok zor. Muhtarlıkla idare etmek zor. Onun için emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yeniden belediye başkanı seçeceğimiz için mutluyuz." dedi.

        - "Şu anda 2040 nüfusumuz var"

        Kalfat'ın daha fazla gelişeceğine inandığını anlatan Tavukçu, "Doğal gaz gelmesini, yolların düzelmesini bekliyoruz. Burada 4 mahalle Hacıhasan, Hatipler, Sünnetçiler, Nevzat Ayaz var. Seçimlere kadar 4 mahallenin muhtarı da benim. Şu anda 2040 nüfusumuz var. Bizim açımızdan da vatandaş açısından da belediye olmamız iyi oldu. İnşallah beldemizin bundan sonra daha iyi hizmet alacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kalfat'ın köye dönüştürülmeden önceki son belediye başkanı Mustafa Bal da belediyenin kapanmaması için çok mücadele ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlattı.

        Beldede 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığını belirten Bal, şöyle devam etti:

        "2014 yılından sonra belediyemiz kapatıldı. Daha sonra dava açtık. Bu konuda yoğun uğraş verdik. Beldemiz sakinlerinden İsmail Doğan davayı devam ettirmek istedi, dosyayı kendisine teslim ettik. Dava süreci yeniden başladı ve sağ olsun arkadaşlar kazanmış oldu. 2023 yılında tekrar belde olduk. 10 yıllık süreçte Kalfat yaşayacağını yaşadı. On yıllık hizmet kaybı olduğu gibi garajımızda 22 aracımız vardı. İlçe belediyelerinde olmayan araçlarımız vardı. Bu süreçte kaybolan haklarımızın iadesini istiyoruz."

        - "Daha iyi hizmet alacağımıza inanıyoruz"

        Kalfat'ın yeniden belde olması için mücadele verenlerden İsmail Doğan da emekli olduktan sonra 2016'da Kalfat'a yerleştiğini dile getirdi.

        Köyüne yerleştikten sonra belde statüsünün kaybedilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:

        "Belediye ile yönetilirken tek muhtara kalmış. Muhtarımız da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yetişemiyor. Sorduk, soruşturduk ne yapabiliriz diye. Benim adıma gittik mahkemeye başvurduk. Gençler, avukat yeğenim uğraştı mahkeme güzel sonuçlandı. Zorlu süreçlerden geçtik ama hamdolsun sonu güzel oldu, bundan sonra da güzel olacağını ümit ediyoruz. Burası büyük bir yer, muhtarlıkla idare edilecek yer değil."

        Tekrar belde statüsü kazanmalarının ardından beldelerine aile sağlığı merkezi, PTT şubesi açılması gibi birçok beklentilerinin olduğunu belirten Doğan, "İlk etapta beklentimiz doğal gaz, yol ve su. Zaten başka ne beklentimiz olsun. Daha iyi hizmet bekliyoruz." diye konuştu.

        Belde sakinlerinden Hasan Hüseyin Kalay da şu anda çok mutlu ve huzurlu olduklarını, nüfuslarının daha da artmasını ve giden belediye araçlarının geri gelmesini istediklerini kaydetti.

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