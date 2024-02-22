Kızılırmak'ta tarih söyleşileri programı düzenlendi
Kızılırmak'ta "tarih söyleşileri" programı düzenlendi.
Kızılırmak'ta "tarih söyleşileri" programı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Oku! Anla! Yaşa! Projesi" alt başlıklarından "Yazar Buluşmaları" kapsamında tarihçi yazar Şükrü Altın, Atatürk Kültür Merkezi'nde seminer verdi.
Tarih söyleşileri üzerine gerçekleştirilen seminere öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, desteklerinden dolayı Çankırı TÜGVA İl Başkanı Batuhan Dinlemez'e teşekkür edildi.
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