Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların kandilini kutladı

Kurşunlu AK Parti Gençlik Kolları Merkez Camisi ve ilçedeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası kandil dolayısıyla stant açtı.

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