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        Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların kandilini kutladı

        Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların Berat Kandilini kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 22:35 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:35
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        Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların kandilini kutladı
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        Çankırı’da AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların Berat Kandilini kutladı.

        Kurşunlu AK Parti Gençlik Kolları Merkez Camisi ve ilçedeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası kandil dolayısıyla stant açtı.

        Cemaatin kandilini kutlayan partililer kolonya ve lokum ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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