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        Çankırı Kültür Evi kapılarını ziyaretçilerine açtı

        Kentin tarihi ve kültürünü yansıtan Çankırı Kültür Evi, törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:25
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        Çankırı Kültür Evi kapılarını ziyaretçilerine açtı
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        Kentin tarihi ve kültürünü yansıtan Çankırı Kültür Evi, törenle açıldı.

        Çankırı Belediyesince Karataş Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki Çankırı Kültür Evi'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

        Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, göreve geldiğinden beri üretim, ulaşım, turizm, spor ve şehrin tanıtımına ağırlık verdiklerini söyledi.

        Çankırı halkının yaşam standartlarını yükseltmek, yöresel kültürü gelecek nesillere aktarmak ve tanıtımını sağlamak istediklerini belirten Esen, "Kültür Evi, geçmiş nesillerin aziz hatıralarını ve yöresel yaşam biçimlerini gelecek nesillere iletmek istediğimiz anlayışın bir ürünüdür. Çankırı mimarisi bir yapıyı kültür evine dönüştürdük. Çankırı'nın kültürünü yansıtan, gelin, sünnet odaları ve oturma odalarını folklorik öğeler ile anlatan bu evin yerel kültürümüzün tanıtımında önemli bir lokomotif olacağına inancım tamdır." dedi.

        Ziyaretçilerin burada anılarını tazeleyeceğini dile getiren Esen, "Çankırı Kültür Evi yerli ziyaretçilerine çocukluklarında yaşadıklarını ya da büyüklerinden duydukları anıları yeniden canlandırırken, onların birçok kuşak sonrasına da referans olacaktır. Mekanımız, şehir ya da yurt dışından gelecek konuklara da şehrimiz ve insanlarımız hakkında önemli bilgiler verecektir. Günlük yaşantımızı, geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi bir arada yaşatacaktır." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Çankırı Kültür Evi'nin oluşturulması için eşya desteğinde bulunanlara teşekkür belgesi takdim edildi, yaran gösterisi sunuldu.

        Kurdelenin kesilmesinin ardından ziyaretçiler, Çankırı Kültür Evi'ni gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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