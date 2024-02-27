Kayıp olarak aranıyordu, tarlasında ölü bulundu

ÇANKIRI'da, bir süredir haber alınamayan Mehmet Atakul (80), tarlasında ölü bulundu.Olay, dün gece, merkeze bağlı Ayan köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Atakul'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, köy yakınlarındaki tarlasında Atakul'un cansız bedenini buldu. Vücudunda yanıklar bulunduğu belirlenen Atakul'un cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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