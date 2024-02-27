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        Çankırı'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

        Çankırı'da kendisinden haber alınamayan şahıs tarlasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:23 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:23
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        Çankırı'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
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        Çankırı'da kendisinden haber alınamayan şahıs tarlasında ölü bulundu.

        Mehmet A'dan (80) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine yapılan araştırmada yaşlı adam, Ayan köyü mevkisindeki tarlasında ölü bulundu.

        Vücudunda kısmen yanıkların da bulunduğu şahıs, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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