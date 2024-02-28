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        Çankırı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 gözaltı

        Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:01
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        Çankırı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 gözaltı
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        Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce şüpheli şahıslara yönelik kaçakçılık ve narkotik operasyonu düzenlendi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 tüfek, 1 tabanca,1 şarjör, 3 bıçak, 0,86 gram sentetik uyuşturucu madde ve 5 sentetik hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Ayrıca 19-25 Şubat'ta gerçekleştirilen faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı, 533 araç sürücüsüne 1 milyon 406 bin 458 lira para cezası uygulandı, 75 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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