Çankırı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 gözaltı

Ayrıca 19-25 Şubat'ta gerçekleştirilen faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı, 533 araç sürücüsüne 1 milyon 406 bin 458 lira para cezası uygulandı, 75 araç trafikten men edildi.

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