ÇAKÜ eğitimde 3+1 ve 7+1 iş yeri uygulaması eğitim modeline geçiş kararı aldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin (ÇAKÜ) eğitimde 3+1 ve 7+1 iş yeri uygulaması eğitim modeline geçiş kararı aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin üniversite-sektör işbirliğine dayalı eğitim sistemine verilen önemin çıktısı olan ön lisans eğitimde 3+1 ve lisans eğitiminde 7+1 iş yeri uygulaması eğitim modeline geçiş kararını senato üyeleri ile paylaştığı belirtildi.

Bu eğitim model ile tüm öğrencilerin, mezuniyet aşamasında iş hayatına hazır bireyler olarak yetiştirilmesi, iş dünyasına kazandırılması ve iş dünyasının iş gücü ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, "3+1 eğitim modelinin temel amacı, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek olan meslek yüksekokullarında, öğrencilerin istihdama yönelik yetişmelerini sağlamak amacı ile eğitim öğretimin 3 döneminin okulda ders, 1 döneminin ise tam zamanlı olarak işletmelerde uygulamalı yapılmasını sağlamaktır. 7+1 iş yeri eğitim modelinin amacı ise fakülte öğrencilerinin, istihdamına yönelik yetişmelerini sağlamak, öğrenim süresi içerisinde kazanılan bilgi ve deneyimlerin sektör ile paylaşarak kalıcı hale getirilmesi, alınan teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisinin pekiştirilmesi için öğrencilere bir dönem ilgili sektörlerde işyerinde eğitim alma imkanının sunulmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ÇAKÜ'nün 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren kaydolacak öğrenciler için meslek yüksekokulunun muhasebe ve vergi uygulamaları, büro yönetimi ve sekreterlik, bankacılık finans, bilgisayar programcılığı, inşaat teknolojisi, elektrik, elektrikli cihaz teknolojisi, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi, makine, elektronik teknolojisi ve elektronik haberleşme teknolojisi programları ile sosyal bilimler meslek yüksekokulunun özel güvenlik ve koruma, sivil savunma ve itfaiyecilik, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal hizmetler programlarında 3+1 iş yeri uygulaması eğitim modeline, mühendislik fakültesinin, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinde, fen fakültesinin, istatistik, kimya, biyoloji ve fizik bölümleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültesinin finans ve bankacılık bölümlerinde ise 7+1 iş yeri uygulaması eğitim modelinin uygulanmasına ilişkin senato kararı aldığı kaydedildi.