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        Bakan Yumaklı: 'Kent uzlaşısı' diye yutturulmaya çalışılanların bedelini halkımız soracaktır

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hep bir şeyler bulma amacıyla hareket edenlerin, 'Kent uzlaşısı' diye bize yutturulmaya çalışılan kabul edilemez durumların bedelini, sandıkta bir kez daha halkımız muhalefete soracaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:55
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        Bakan Yumaklı: 'Kent uzlaşısı' diye yutturulmaya çalışılanların bedelini halkımız soracaktır
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hep bir şeyler bulma amacıyla hareket edenlerin, 'Kent uzlaşısı' diye bize yutturulmaya çalışılan kabul edilemez durumların bedelini, sandıkta bir kez daha halkımız muhalefete soracaktır" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çankırı'da temaslarda bulundu. Bakan Yumaklı, ilk olarak Çankırı Valiliği'ni ziyaret etti. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile bir araya gelen Yumaklı, ildeki yatırım ve projeler hakkında bilgi aldı. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı geçen Bakan Yumaklı, partililerle görüştü.

        Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı'nda yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi. AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında hiçbir zaman heyecanını kaybetmediğini belirten Yumaklı, "AK Parti'nin her şeyden önce vatanın bölünmez bütünlüğüne ve istikbaline sahip çıkma davası var. Bunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü milletimizin birliğine, birliğine, geleceğine, istikbaline kastetmek isteyenler her zaman için AK Parti anlayışını, AK Parti'nin vatan sevdasını karşısında buldu. Bu uğurda şehit olan, 15 Temmuz sonrasında, günümüzde ve öncesinde vatan için memleket için fedai can etmiş kimler varsa hepsine Cenabıhak'tan rahmet diliyorum, hepsine Allah razı olsun diyorum, minnettarlığımızı tekraren ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

        'KIRMIZI ÇİZGİMİZ TERÖRDÜR'

        PKK terörünü bitirmek için dünyadaki savaş metodolojisini değiştirecek yerli savunma sanayi ürünleriyle mücadele verildiğini aktaran Yumaklı, "Bu çok önemli; devletiyle, milletiyle hep birlikte verilen bir mücadele. Siyasette de aynı kararlılığın devamı önemli. İşte bu devamı AK Parti kadroları sağlamış durumda. Teröre ve iş birlikçilerine her zaman için verilecek zerre kadar bir tavizin olmadığını Cumhurbaşkanımız söylüyor, bizler söylüyoruz. Bizim AK Parti olarak kırmızı çizgimiz terördür. Milletimizin de kırmızı çizgisidir. Bu yüzden 31 Mart seçimlerinde, hep bir şeyler bulma amacıyla hareket edenlerin, 'Kent uzlaşısı' diye bize yutturulmaya çalışılan o kabul edilemez durumların bedelini, sandıkta bir kez daha halkımız muhalefete soracaktır" ifadelerini kullandı.

        'TÜRKİYE ÖRNEK OLAN ÜLKE HALİNE GELMİŞTİR'

        AK Parti kadrolarının Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için gece gündüz çalıştığını anlatan Yumaklı, "Altyapıdan üst yapıya, ulaşımdan ekonomiye, sağlıktan eğitime olması gereken ne varsa, tarımsal üretim ki, en en önemli parçalarından bir tanesi benim bakanlığımın uhdesinde olan, çok büyük hamleler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilmeye de devam ediliyor. Bugün bizler, 'Adam yapmış' diye gıpta ile baktığımız şeyleri yapıp dünya sahnesine koymaktan ne kadar gurur duyduğumuzu tekrar anlatmamız gerekir. Çünkü artık Türkiye örnek alan değil, örnek olan bir ülke haline gelmiştir" dedi.

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