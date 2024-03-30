Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.

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