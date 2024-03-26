Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 23:50 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Çankırı Karatekin Üniversitesindeki "Gençlik Buluşması"nın ardından, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret eden Bakan Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Vali Taşolar'dan kent hakkında bilgi alan Kacır, daha sonra kentteki bir otelde Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katıldı.

        Toplantının ardından Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik fabrikasını ziyaret eden Bakan Kacır, burada işçilerle iftar yaptı.

        Daha sonra Kurşunlu ilçesindeki seramik fabrikasına ziyarette bulunan Kacır, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ilgaz ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kacır, burada yaptığı konuşmada, ülkenin her yerinde Türkiye Yüzyılı'nın, tam bağımsız Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın eserleri ve projeleriyle buluştuklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi son 22 yılda üretim üssüne dönüştürdüğünü vurgulayan Kacır, "Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgeleri kurdu. 22 yıl önce Türkiye'nin OSB'lerinde 415 bin kişi çalışırken şimdi Türkiye'nin OSB'lerinde 2 milyon 600 binden fazla kardeşimiz istihdam ediliyor. Sadece Çankırı'da bir OSB'de tek tük fabrika ya var ya yokken şimdi Çankırı'nın 5 organize sanayi bölgesinde 12 binden fazla kardeşimiz alın teri döküyor, istihdam ediliyor. Türkiye pek çok alanda dünyanın önemli üreticilerinden biri haline geldi." diye konuştu.

        Beyaz eşya, ticari araç, güneş paneli, demir-çelik ve çimento üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da bir numara olduğuna dikkati çeken Kacır, "Savunma sanayisinde neleri başardığımızı dost düşman herkes gördü. Bugün Türkiye insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara. Türkiye'nin öz evlatları, bu milletin evlatları, BAYRAKTAR'la, ANKA'yla, AKINCI'yla, AKSUNGUR'la, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KIZILELMA'yla, KAAN'la gökyüzüne imza atıyor, inşallah daha büyük işler de yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından esnafla bir araya gelen Bakan Kacır, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Taksi şoförünü öldüren sanık: Eşime küfretti
        Taksi şoförünü öldüren sanık: Eşime küfretti
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        Yeni açıklama
        Yeni açıklama
        Ulaşıma kar engeli! 58 köy yolu kapandı
        Ulaşıma kar engeli! 58 köy yolu kapandı
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: 8 Temmuz haftası TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz
        Bakan Kacır: 8 Temmuz haftası TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çankırı'da gençlerle buluştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çankırı'da gençlerle buluştu:
        Bakan Tunç: Bunlar iktidar olsalarmış vay halimizeymiş
        Bakan Tunç: Bunlar iktidar olsalarmış vay halimizeymiş
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı'da konuştu:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı'da konuştu:
        Bakan Uraloğlu: Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük
        Bakan Uraloğlu: Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çankırı'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çankırı'da konuştu: