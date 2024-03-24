Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çankırı'da konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bayat'a giden Ovacık grup yolunu Karayolları sorumluluğuna inşallah bu sene alıyoruz." dedi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Uraloğlu, 81 ilin her tarafına hizmet ettiklerini ve etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Çankırı'yı Kastamonu'ya, Ankara'ya, Karadeniz'den bütün doğuya, İstanbul'dan Ege'ye bölünmüş yollarla bağladıklarını belirten Uraloğlu, "Yine ilimiz için önemli olan Çerkeş Kızılcahamam yolu var. Kızılcahamam Çerkeş tünelini bitirmiştik biliyorsunuz, onun devamını da önümüzdeki süreçte planladık inşallah orada da yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi'ne de değinen Uraloğlu, "Karaelmas trenimiz önümüzdeki ay itibarıyla başlıyor. Turlarına oradaki arz talebe göre onun sıklaştırılması ya da Çankırı'ya ayrı bir sefer yapılmasını konuştuk. Bunun, ilerleyen günlerde gelişen şartlara göre kararını vereceğiz." ifadesini kullandı.

Çankırı çevre yolu konusunda biraz geç kaldıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ben defaatle o yola gelip gittim. Genel müdürlük dönemimde gelip gittim. Gerçekten zor bir güzergahtan geçiyoruz. Zemini ancak belli şekilde ölçebiliyoruz. O zemin problemlerinden dolayı çok ağır ilerleyen imalatlar var, bazı bölgelerde de tahmin edemeyeceğimiz bozulmalar oldu. Onların aşağı yukarı tespitlerini, iyileştirmelerini yaptık. Bu senenin sonunda Yapraklı yol ayrımına kadar o kavşak da dahil olmak üzere 6,5 kilometrelik yolu inşallah bitiriyoruz. Onun devamında bir ikmal ihalesi de yapmamız gerekecek. O ikmal ihalesini yaparak devam edeceğiz. Dolayısıyla Çankırı çevre yolunu biz bitirdiğimizde transit trafiği çevre yoluna alacağız ve buradan hem Çankırılıların dışarıya olan bağlantısını rahatlatmış olacağız hem de şehir içerisinde olan şehrin kendi döngüsünde olan trafiği bizim şu andaki mevcut kara yolumuzla rahatlatmış olacağız."