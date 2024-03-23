Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        AK Parti'nin Çankırı mitingi dolayısıyla teşekkür mesajı

        AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitinge katılanlara teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.03.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'nin Çankırı mitingi dolayısıyla teşekkür mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitinge katılanlara teşekkür etti.

        Erdoğan, parti binasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın 9 yıl sonra Çankırı'yı ziyaret ettiğini söyledi.

        Programa katılan herkese teşekkür eden Erdoğan, "Emniyet kayıtlarında 45 bin civarında katılım vardı. Bu, Çankırı tarihinde bir ilktir. Aynı şekilde mitingimizi canlı yayınlarla vatandaşlarımıza ulaştırdığınız için basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Görevli polis memurlarına, sağlık çalışanlarına, başta Valimiz, Emniyet Müdürümüze, Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum." dedi.

        Seçime kısa bir süre kaldığını, pazar günü milletin sandıkta en hayırlı kararı vereceğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Bizim için mutlu olan, gururlandıran kısımlardan biri de Cumhurbaşkanımız, 'TOKİ ve kentsel dönüşüm bizden, fabrikalar Hüseyin Bey'den' demesi. Hüseyin Bey'e güveni, teşkilata güvenini gösterir. Hüseyin Bey organize sanayi bölgesi kurduğunda kimse inanmıyordu, Japonlar buraya gelecek yatırım yapacak diye. Şu an 6 bin civarında çalışan, 14 fabrika var. Bu sayıya 30-40 daha eklenecek. Yer müsait, yatırımcı var. İnşallah hayırlısı ile şehrimizin gelişmesi, büyümesi için bütün gücümüzle gayret sarf edeceğiz. Organizasyonda sabahlara kadar bayrak asan, bu işin zahmetini üstlenen gençlik kolları başkanımıza ve üyelerine, kadın kollarımıza, merkez ilçe başkanımıza tüm teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. 9 yıl sonra Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanımıza ve parti kimliğimize yakışır şekilde ağırladık. En büyük teşekkürü de hem ramazan hem de soğuk olmasına rağmen alana gelen vatandaşlarımıza yapıyoruz."

        Filiz de organizasyonda emeği geçenlere ve mitinge gelen vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu, İl Başkanımızın Cumhurbaşkanımızı ilk ağırlama mitingiydi. Ekibiyle sabahlara kadar çalıştı. Mitingin oluşumunda İl Başkanımız organizenin başındaydı, ona çok teşekkür ediyorum. Çankırı tarihinde rekor katılım vardı mitingde. 45 bin sayısını Cumhurbaşkanımız teyit ettirdi birkaç yerden. Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm ve TOKİ’yi söylemesi çok önemliydi. Konut meselesi Cumhurbaşkanımız tarafından teminat altına alınırsa fabrikanın gelmesi zaten kolaydı. Bu işin çözüme kavuşması lazımdı Çankırı’nın büyümesi için." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan

        Benzer Haberler

        Erdoğan: Kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular çıkacak, şu an ya...
        Erdoğan: Kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular çıkacak, şu an ya...
        Erdoğan: Kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular çıkacak, şu an ya...
        Erdoğan: Kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular çıkacak, şu an ya...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Çankırı mitinginde konuştu...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Çankırı mitinginde konuştu...
        AK Partili Şahin ve Akbaşoğlu, Çankırı mitinginde konuştu:
        AK Partili Şahin ve Akbaşoğlu, Çankırı mitinginde konuştu:
        Çankırı'da Nevruz kutlamalarında dron ışık gösterisi yapıldı
        Çankırı'da Nevruz kutlamalarında dron ışık gösterisi yapıldı
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu