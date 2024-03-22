Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Çankırı mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2028 yılında KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Bu tarihten itibaren gök vatanımızı artık KAAN'la koruyacağız." dedi.

Erdoğan, partisi tarafından Çankırı Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Emniyetten alınan rakamlara göre mitinge 45 bin kişinin katıldığını söyleyen Erdoğan, Çankırı'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.

Şimdiye girdikleri bütün seçimlerde Çankırı'nın desteğini ve hayır dualarını gördüklerini belirten Erdoğan, "Çankırı bizi hiç yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla davamıza, mücadelemize sahip çıktı. Çankırılı kardeşlerimiz sözlerine sadık olduklarını 14-28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha gösterdi. Milletvekilliğinde ve cumhurbaşkanlığında yüzde 78'e yaklaşan oy oranıyla Cumhur İttifakı'na destek vererek tarih yazdınız." ifadelerini kullandı.

Çankırı'ya bugüne kadar mahcup olmadıklarını yine olmayacaklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Kentsel dönüşüm bizden, TOKİ bizden, fabrikalar da Başkan Hüseyin Bey'den. Sizlerin bu halini gördükten sonra Cumhurbaşkanı olarak sizlerin yanındayım. Çankırı'ya olan minnet borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla ter dökerek, daha fazla eser ve proje üreterek ödeyeceğiz Yanlış yok değil mi? Bunun için 31 Mart çok ama çok önemli. Sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum."

- "Bizim gündemimizde Türkiye'yi dünyanın devler ligine yükseltmek var" Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayının başından bu yana 23 şehri ziyaret ettiğini belirterek, yarın Ankara'da, pazar günü ise İstanbul'da miting yapacağını söyledi. Erdoğan, Ankara'da çok sayıda Çankırılı olduğunu hatırlatarak, "Ankara'daki yarenleri, Çankırılı kardeşlerimi tek tek telefonla arayacak, Ankara'da da Turgut Altınok kardeşimizi kazandıracağız." dedi. Miting programının yanı sıra yaptığı diplomatik faaliyetler hakkında da bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim gündemimizde deprem bölgesi var. Bizim gündemimizde dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz var. Bizim gündemimizde aziz milletimizi layıkıyla temsil etmek var. Bizim gündemimizde içinde bulunduğumuz asra Türk mührünü vurmak var. Bizim gündemimizde ülkemizin ekonomisini güçlendirmek, ihracatını arttırmak, tanımını, turizmini, sanayisini geliştirmek var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi dünyanın devler ligine yükseltmek var. Savunma sanayinde her gün yeni başarıya imza atıyoruz. Bir dönem toplu iğne üretemezken, tabanca bile yapamıyorken, bugün kendi gemimizi tankımızı, füzemizi, savaş uçağımızı imal eder hale geldik. KAAN'ın göğe doğru süzülüşünü sizler de izlediniz değil mi? Uçak teker kesince sizlerin de gözü doldu, göğsü kabardı mı? Bizlere bugünleri gösteren Allah'a hamdolsun. Her türlü ambargoya rağmen beşinci nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 'Yapamaz.' dediler yaptık. 'Uçmaz.' dediler uçurduk. Önümüze engel çıkardılar hepsini tek tek aştık, ülkemizdeki müzmin muhalifler, 'Kalorifer peteği.' diyerek bu başarıyı küçümsemeye çalışsalar da KAAN savaş uçağımız dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salıyor. Asya'sından Avrupa'sına ve Amerika'sına bu teknolojiye sahip olmanın ne manaya geldiğini bilenler KAAN'ı çok yakından takip ediyor. İnşallah 2028 yılında KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Bu tarihten itibaren gök vatanımızı artık KAAN'la koruyacağız."