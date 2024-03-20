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        Kızılırmak'ta "Çanakkale Ruhunu Anlamak" konulu seminer verildi

        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde "Çanakkale Ruhunu Anlamak" konulu seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:30
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        Kızılırmak'ta "Çanakkale Ruhunu Anlamak" konulu seminer verildi
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        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde "Çanakkale Ruhunu Anlamak" konulu seminer verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Veli Akademisi Projesi kapsamında Kızılırmak Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Çankırı Karatekin Üniversitesinden Doç. Dr. Fatih Güzel Çanakkale ile ilgili sunum yaptı.

        Programa, TÜGVA İl Başkanı Batuhan dinlemez, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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