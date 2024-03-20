Kızılırmak'ta "Çanakkale Ruhunu Anlamak" konulu seminer verildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Veli Akademisi Projesi kapsamında Kızılırmak Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Çankırı Karatekin Üniversitesinden Doç. Dr. Fatih Güzel Çanakkale ile ilgili sunum yaptı.

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