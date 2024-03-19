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        Çankırı'da Çanakkale şehitleri anıldı

        Çankırı'da "14. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma ve Fotoğraf Sergisi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:16
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        Çankırı'da Çanakkale şehitleri anıldı
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        Çankırı'da "14. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma ve Fotoğraf Sergisi" programı düzenlendi.

        Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Çankırı Şubesi (TÜRKAV) tarafından Ahmet Yesevi Cami bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        TÜRKAV Çankırı Şube Başkanı İsa Bölükbaşı, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin bir yıl dönümünü daha kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Çanakkale'nin şanlı ecdadın yedi düvele karşı istiklal ve istikbal uğruna yediden yetmişe mücadele verdiği yer olduğunu belirten Bölükbaşı, "Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil Çanakkale'yi Çanakkale yapan, gelenleri karşılayan Türk milletinin kanındaki asil ruhtur. Türk milletinin kanında bulunan bu ruh öyle bir ruhtur ki, güçlü donanmalar, güçlü ordular, inancın, imanın, azmin, Türk’ün çelik yumruğu karşısında yenik düşmüştür. Bu zafer, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya çıkardı ve Milli Mücadele için önemli bir ilham kaynağı oldu. Çanakkale Savaşları yalnızca bir askeri başarı değil, izzetinefsi ve haysiyeti ile oynanmak istenen büyük Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesi olmuştur." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi, serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Program kapsamında teravih namazının ardından Çanakkale'de savaşan Mehmetçiğin bir günlük iaşesi olan üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikramında bulunulacağı belirtildi.

        Ayrıca, Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla fidan dağıtıldı.

        Çankırı Valiliği koordinesinde Orman İşletme Müdürlüğünce kentteki alışveriş merkezi önünde vatandaşlara 5 bin kara çam ve sedir fidanı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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